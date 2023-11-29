В конгрессе рассказали о реакции Трампа на поражение в выборах в 2020 году

После поражения на выборах и событий вокруг Капитолия в январе 2021 года экс-президент потерял аппетит и впал в депрессию.

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Бывший президент США Дональд Трамп потерял аппетит и впал в депрессию после поражения в выборах и событий вокруг Капитолия в январе 2021 года. Об этом рассказала бывшая конгрессвумен Лиз Чейни телеканалу CNN. Чейни вспомнила случай, когда конгрессмен Кевин Маккарти нанес визит Трампу в его имении во Флориде, спустя несколько недель после штурма Капитолия. Маккарти тогда отметил, что Трамп не ест и «очень депрессивен».

Шестого января 2021 года сторонники Дональда Трампа, который в то время был главой Белого дома, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов президента Соединенных Штатов, на которых победу одержал Джо Байден. Экс-президенту Трампу вменяют совершение нескольких преступлений, в том числе сговор с целью обмана США и воспрепятствование официальной процедуре выборов, за что по американскому законодательству ему грозит более 50 лет лишения свободы.

Суд Колорадо резко осудило поведение Трампа, назвав его мятежником, который «активно разжигал гнев своих экстремистских сторонников» и «действовал с конкретным намерением спровоцировать политическое насилие и направить его на Капитолий». Судья также обнаружила, что Трамп «действовал с конкретным намерением сорвать подтверждение Коллегией выборщиков победы президента Байдена на выборах незаконными средствами». По данному делу арестованы сотни человек в США. Рекордный приговор по делу о штурме Капитолия был озвучен 49-летнему жителю Пенсильвании Питеру Шварцу - его приговорили к 14 годам лишения свободы.