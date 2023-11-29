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Сибиряки отправили бойцам ВС РФ снаряжение и один баян для увеселений

18:45 29.11.2023
В состав гуманитарного груза вошли масксети, наколенники, жгуты, полумаски, балаклавы, шерстяные носки и средства гигиены.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Жители Чановского района Новосибирской области собрали гуманитарный груз для российских бойцов в зоне спецоперации. Об этом сообщает запущенный МО РФ канал «Добро-Информ». 

Сбором гуманитарного груза занялись волонтеры из общественного движения «Тепло матери - фронту». 

Среди того, что удалось собрать - маскировочные сети, наколенники, кровоостанавливающие жгуты, балаклавы, полумаски, шерстяные носки, средства гигиены и баян для увеселений. 

Ранее сообщалось, что жители Хакасии собрали гуманитарный груз, чтобы поддержать российских бойцов.

Канал «Добро-Информ» создало российское оборонное ведомство, чтобы рассказать о людях и организациях, поддерживающих наших бойцов, участвующих в специальной военной операции. На нем будут публиковать истории неравнодушных граждан, которые совершают добрые дела. Адрес электронной почты канала: Dobro@mil.ru. Также существует Telegram-канал. Единый телефонный номер для связи: 117.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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