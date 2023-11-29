В стране и мире Добро-Информ Сибиряки отправили бойцам ВС РФ снаряжение и один баян для увеселений В состав гуманитарного груза вошли масксети, наколенники, жгуты, полумаски, балаклавы, шерстяные носки и средства гигиены. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Жители Чановского района Новосибирской области собрали гуманитарный груз для российских бойцов в зоне спецоперации. Об этом сообщает запущенный МО РФ канал «Добро-Информ». Сбором гуманитарного груза занялись волонтеры из общественного движения «Тепло матери - фронту». Среди того, что удалось собрать - маскировочные сети, наколенники, кровоостанавливающие жгуты, балаклавы, полумаски, шерстяные носки, средства гигиены и баян для увеселений. Ранее сообщалось, что жители Хакасии собрали гуманитарный груз, чтобы поддержать российских бойцов. Канал «Добро-Информ» создало российское оборонное ведомство, чтобы рассказать о людях и организациях, поддерживающих наших бойцов, участвующих в специальной военной операции. На нем будут публиковать истории неравнодушных граждан, которые совершают добрые дела. Адрес электронной почты канала: Dobro@mil.ru. Также существует Telegram-канал. Единый телефонный номер для связи: 117. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика