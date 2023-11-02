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Zа добро: Минобороны России запустило канал о людях, помогающим участникам СВО

Анна Назайкина
05:00 02.11.2023
На канале будут рассказываться истории неравнодушных людей, которые захотели поддержать российских военнослужащих.
Zа добро: Минобороны России запустило канал о людях, помогающим участникам СВО
© Фото: Минобороны России
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Минобороны России сообщило о запуске канала «Добро-Информ», который будет рассказывать о людях и организациях, оказывающих поддержку нашим бойцам в зоне спецоперации.

На канале будут появляться истории неравнодушных людей, которые захотели помочь российским военнослужащим и совершить добрые дела.

Так, Федерация бокса Челябинской области вместе с ЦСПБ (Центр спортивной подготовки по боксу) организовали бесплатные тренировки для участников СВО, занятия проводят профессиональные тренеры. Таким образом военнослужащие с помощью спорта возвращаются к гражданской жизни. В будущем этот проект может быть реализован по всей стране. Кроме того, планируется проводить тренировки и мастер-классы в воинских частях и учебных заведениях МО.

Помочь военнослужащим захотел и глава Приморья Олег Кожемяко. Губернатор направил бойцам 35-го инженерно-саперного полка 5-ой армии, которые находятся на Запорожском направлении, миноискатели, саперные щупы, маскировочные сети и тактические перчатки.

Больше информации о канале можно получить на официальном сайте Минобороны России «Добро-Информ», а также в Telegram-канале. Там же указана контактная информация о способах передачи помощи нашим военнослужащим. Адрес электронной почты Dobro@mil.ru. Единый телефонный номер для связи: 117.

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