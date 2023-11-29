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Жители Хакасии собрали гуманитарный груз, чтобы поддержать российских бойцов

15:02 29.11.2023
Поддержка граждан выразилась в продуктах питания, теплом обмундировании, средствах гигиены, лекарствах, инструментах, восковых свечах, а также детских письмах и рисунках.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Жители Ширинского района Хакасии собрали гуманитарный груз в поддержку российских бойцов. Об этом сообщает запущенный МО РФ канал «Добро-Информ». 

Пункт сбора открыли в районном Доме культуры. В сборе приняли участие как простые граждане, так и общественные организации и трудовые коллективы. 

Военнослужащим послали продукты, теплое обмундирование, средства гигиены, лекарства, инструменты, восковые свечи, письма и рисунки от детей, а также именные посылки.

Груз передали Комитету семей воинов Отечества Ширинского района. Вещи были упакованы для дальнейшей отправки волонтерами местного аграрного техникума.

Канал «Добро-Информ» создало российское оборонное ведомство, чтобы рассказать о людях и организациях, поддерживающих наших бойцов, участвующих в специальной военной операции. На нем будут публиковать истории неравнодушных граждан, которые совершают добрые дела. Адрес электронной почты канала: Dobro@mil.ru. Также существует Telegram-канал. Единый телефонный номер для связи: 117.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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