Финскую АЭС «Олкилуото-3» остановили второй раз за десять дней
Производство электроэнергии на финской АЭС «Олкилуото-3» было прервано в среду, 29 ноября, в 13.35, сообщает Радио Sputnik со ссылкой на оператора станции Teollisuuden Voima. Это уже второй сбой на этой атомной станции за месяц.
Отключение произошло в ходе стресс-теста на турбинной станции. В ходе таких испытаний в сети вблизи электростанции создается мгновенное короткое замыкание, вызывающее провал напряжения. Причина сбоя выясняется.
Подача электроэнергии от финской АЭС «Олкилуото-3» приостанавливалась 19 ноября. Тогда причиной называли неисправность в турбинной установке.
В апреле 2023 года на АЭС «Олкилуото» ввели новый реактор. При этом еще на стадии монтажа сообщалось о его повреждении.
АЭС «Олкилуото» расположена на одноименном полуострове на побережье Ботнического залива Балтийского моря. Три ее реактора производят примерно треть потребляемой в Финляндии энергии.