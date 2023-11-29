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Финскую АЭС «Олкилуото-3» остановили второй раз за десять дней

Владимир Рубанов
17:49 29.11.2023
Отключение произошло в ходе стресс-теста на турбинной станции.
Финскую АЭС «Олкилуото-3» остановили второй раз за десять дней
© Фото: tvo_fi, X
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Производство электроэнергии на финской АЭС «Олкилуото-3» было прервано в среду, 29 ноября, в 13.35, сообщает Радио Sputnik со ссылкой на оператора станции Teollisuuden Voima. Это уже второй сбой на этой атомной станции за месяц.

Отключение произошло в ходе стресс-теста на турбинной станции. В ходе таких испытаний в сети вблизи электростанции создается мгновенное короткое замыкание, вызывающее провал напряжения. Причина сбоя выясняется.

Подача электроэнергии от финской АЭС «Олкилуото-3» приостанавливалась 19 ноября. Тогда причиной называли неисправность в турбинной установке.

В апреле 2023 года на АЭС «Олкилуото» ввели новый реактор. При этом еще на стадии монтажа сообщалось о его повреждении.

АЭС «Олкилуото» расположена на одноименном полуострове на побережье Ботнического залива Балтийского моря. Три ее реактора производят примерно треть потребляемой в Финляндии энергии.

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