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В Финляндии остановили АЭС «Олкилуото-3» из-за неисправности

Ирина Елагина
06:50 20.11.2023
По данным управляющей компании, станцию производство электроэнергии пришлось остановить вечером 19 ноября.
В Финляндии остановили АЭС «Олкилуото-3» из-за неисправности
© Фото: Sina Schuldt dpa Globallookpress
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Подача электроэнергии от финской АЭС «Олкилуото-3» приостановлена вечером 19 ноября. Об этом со ссылкой на управляющую компанию АЭС сообщил RT.

«Производство электроэнергии на "Олкилуото-3" было прервано вечером в воскресенье», - заявили в компании.

Причиной остановки производственного процесса стала «неисправность в турбинной установке».

Напомним, что на АЭС «Олкилуото» в апреле 2022 года ввели новый реактор, но и на стадии испытаний, и в ходе эксплуатации периодически возникали сбои в работе турбины, что приводило к остановке выработки электроэнергии. Ранее компания-оператор TVO подчеркивала, что неполадки не влияют на ядерную безопасность.

Три реактора АЭС «Олкилуото» производят примерно треть потребляемой в стране энергии. АЭС «Олкилуото» находится на одноименном полуострове на побережье Ботнического залива Балтийского моря. В Финляндии имеется также АЭС «Ловииса» с советскими реакторами.

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