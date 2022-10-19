Оператор финской АЭС «Олкилуото» сообщил о повреждении реактора

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Третий реактор финской атомной электростанции «Олкилуото» поврежден, это может в очередной раз сдвинуть сроки его ввода в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе компании-оператора Teollisuuden Voima Oyj (TVO).

Как уточняется, неполадки обнаружены во время работ по техническому обслуживанию и осмотру в системе подачи питательной воды в парогенератор.

«Это, вероятно, повлияет на ход испытаний и начало регулярного производства электроэнергии», — говорится в сообщении компании.

Оператор подчеркнул, что выявленные повреждения никак не влияют на ядерную безопасность. Сроки восстановления работоспособности реактора планируется оценить в ближайшие дни.

АЭС «Олкилуото» находится на побережье Балтийского моря в Западной Финляндии. Введение третьего энергоблока в эксплуатацию изначально планировалось еще в 2009 году. С тех пор сроки неоднократно сдвигались. В апреле 2022 года блок начал вырабатывать энергию и был подключен к национальной сети, однако уже в мае был отключен из-за неполадок, после чего запущен в августе и вновь остановлен из-за проблем с турбиной.