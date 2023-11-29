Глава МИД КНР будет председательствовать на заседании СБ ООН по Ближнему Востоку

Китай надеется, что все стороны выступят за остановку боевых действий и решению палестинской проблемы на основе принципа «два государства для двух народов».

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Министр иностранных дел КНР Ван И отправится в Нью-Йорк, чтобы председательствовать на заседании Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому вопросу. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает издание Global Times.

Ван Вэньбинь отметил, что массовые жертвы среди мирного населения вызывают обеспокоенность мирового сообщества, поэтому дипломат надеется, что посредством заседания Совбеза ООН стороны выступят за остановку боевых действий и решению палестинской проблемы на основе принципа «два государства для двух народов». По его словам, резолюция 2712 - стала первым документом, принятым по палестино-израильскому вопросу с конца 2016 года. Благодаря ему сделаны первые шаги к прекращению огня.

Напомним, что на прошлом заседании Совета Безопасности ООН была принята ближневосточная резолюция Мальты по сектору Газа, акцент которой делался на защите детей, с призывом к объявлению длительных гуманитарных пауз в Газе для обеспечения оказания ООН помощи мирному населению. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал призывы к гуманитарным паузам слабыми, так как в документе использовалась формулировка «требование», а не «призыв».