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Небензя назвал позором резолюцию ООН по Газе, принятую под давлением США

Елизавета Кондрикова
01:59 16.11.2023
США проголосовали против поправки РФ к резолюции, которая предлагала полное прекращение боевых действий в регионе и установление устойчивого перемирия.
Небензя назвал позором резолюцию ООН по Газе, принятую под давлением США
© Фото: Luiz Rampelotto, EuropaNewswire Globallookpress
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Постпред России при ООН Василий Небензя выразил сожаление из-за принятия Советом Безопасности ООН под давлением США резолюции по сектору Газа со «слабым призывом» к гуманитарным паузам в зоне конфликта, а не требованием. Об этом Небензя заявил на заседании Совбеза.

«Сожалеем, что под давлением Вашингтона язык резолюции оказался выхолощенным. Совет даже не требует от сторон введения гумпауз, а только призывает, что является насмешкой над прерогативами Совета. Это просто позор, что Совет смог выдавить из себя только такой слабый призыв», - приводит агентство РИА Новости слова дипломата.

По данным Associated Press, в окончательной версии резолюции формулировку смягчили, изменив «требование» на «призыв». Постпред также вспомнил поговорку «гора родила мышь», комментируя подобную ситуацию.

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, предложенную Мальтой, в соответствии с которой ООН призывает к длительным гуманитарным паузам в секторе Газа для обеспечения защиты мирного населения, в особенности детей. При этом была отклонена поправка России, которая предлагала установление устойчивого перемирия в регионе и прекращение боевых действий.

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