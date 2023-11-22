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Финляндия закроет все КПП на границе с РФ, кроме одного

Елизавета Егорова
20:54 22.11.2023
С 24 ноября по 23 декабря на финско-русской границе будет действовать только КПП Райя-Йоосепи.
Финляндия закроет все КПП на границе с РФ, кроме одного
© Фото: hutchison Globallookpress
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В течение одного месяца на границе России с Финляндией будет действовать только один контрольно-пропускной пункт - самый северный Райя-Йоосепи. Все остальные КПП будут закрыты.

«Все пограничные переходы на восточной границе будут централизованы на пограничном переходе Райя-Йоосепи. Решение действительно до 23 декабря 2023 года», - сообщило финское правительство на официальном сайте.

Кроме того, только в этом пункте на сухопутной границе будут принимать заявления от беженцев.

Ранее стало известно, что российские пограничники установили пункт обогрева для беженцев на границе с Финляндией. Это случилось после закрытия КПП «Салла» в Лапландии. Беженцы из Африки продолжают надеяться на то, что переход все же откроют.

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