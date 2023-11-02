При атаках Израиля погибли более 8,8 тысячи палестинских граждан

В Минздраве Палестины добавили, что более 24 тысяч человек получили ранения.

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В результате обстрелов сектора Газа погибли более 8,8 тысячи граждан. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Палестины.

В палестинском Минздраве добавили, что более 24 тысяч мирных граждан получили ранения. Ссылаясь на официальное сообщение министерства Палестины, ТАСС сообщает, что более 73% пострадавших составили женщины, дети и пожилые люди.

Сейчас в секторе Газа ведутся ожесточенные бои Израиля и ХАМАС. Об этом сообщили в самом пресс-центре ЦАХАЛ 31 октября. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция в Газе вошла в третью фазу, которая представляет собой расширение наземной операции в анклаве.

В свою очередь Россия призывает Израиль немедленно прекратить кровопролитие. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал ситуацию в секторе Газа катастрофой библейского масштаба. Он подчеркнул, что если не прекратить обстрелы сейчас, то конфликт не сможет закончиться.