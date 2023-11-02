В стране и мире В стране и мире Палестино-израильский конфликт ТЕГИ

При атаках Израиля погибли более 8,8 тысячи палестинских граждан

Анна Ушакова
07:53 02.11.2023
В Минздраве Палестины добавили, что более 24 тысяч человек получили ранения.
При атаках Израиля погибли более 8,8 тысячи палестинских граждан
© Фото: Fadi Wael Alwhidi, dpa, Global Look Press
Читайте нас на:

В результате обстрелов сектора Газа погибли более 8,8 тысячи граждан. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Палестины.

В палестинском Минздраве добавили, что более 24 тысяч мирных граждан получили ранения. Ссылаясь на официальное сообщение министерства Палестины, ТАСС сообщает, что более 73% пострадавших составили женщины, дети и пожилые люди.

Сейчас в секторе Газа ведутся ожесточенные бои Израиля и ХАМАС. Об этом сообщили в самом пресс-центре ЦАХАЛ 31 октября. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция в Газе вошла в третью фазу, которая представляет собой расширение наземной операции в анклаве.

В свою очередь Россия призывает Израиль немедленно прекратить кровопролитие. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал ситуацию в секторе Газа катастрофой библейского масштаба. Он подчеркнул, что если не прекратить обстрелы сейчас, то конфликт не сможет закончиться.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:05 В стране и мире
Видео
ВС РФ уничтожили немецкий Leopard на Запорожском направлении
08:18 В стране и мире
Маск согласился с Саксом, что Киев не может победить в конфликте
08:00 Армия
Силы ПВО сбили один БПЛА над Черным морем и перехватили пять над Крымом
07:53 В стране и мире
При атаках Израиля погибли более 8,8 тысячи палестинских граждан
06:32 В стране и мире
Politico: Байден считает, что дни Нетаньяху на посту премьера Израиля сочтены
Популярное
Видео
Zа добро: Минобороны РФ запустило канал о людях, поддерживающих участников СВО
Не более одной тещи: в Узбекистане ввели наказание за пропаганду многоженства
Дело застрявшего в машине на несколько дней котенка закончилось прокуратурой
Видео
Герою из Щелково подарили новую «Ниву» за спасение школьника от грабителя
В США скончался второй в мире пациент с пересаженным сердцем свиньи
Адлерский районный суд решил, что под Сочи больше не будет Хероты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.