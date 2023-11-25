Новак заявил, что РФ скоро может принять участие в создании газового хаба в Турции

Делегация Турции собирается прибыть в Санкт-Петербург, чтобы познакомиться с наработками «Газпрома» в газовой отрасли.

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В скором времени Россия может принять участие в создании газового хаба в Турции. На данный момент на согласовании находится дорожная карта по участию РФ, заявил вице-премьер Александр Новак.

«Сейчас на согласовании находится дорожная карта, турецкая делегация планирует прибыть в Санкт-Петербург для того, чтобы ознакомиться с наработками в этой области "Газпрома"», - заявил Новак в интервью «России-24».

Напомним, что в мае 2023 года глава Минэнерго Турции Фатих Донмез заявил, что газовый хаб для поставки топлива в Европу через территорию страны должен открыться в течение года. Он возьмет на себя утраченный объем транзита в связи с диверсиями на «Северных потоках».