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Песков заявил, что след Киева в ЧП на «Севпотоках» все чаще появляется в СМИ

Владимир Рубанов
13:25 13.11.2023
Пресс-секретарь президента отметил, что нужно стремиться объявить и сделать публичными результаты расследования.
Песков заявил, что след Киева в ЧП на «Севпотоках» все чаще появляется в СМИ
© Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, Global Look Press
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Украинский след в диверсии на «Северных потоках» все больше и больше появляется в различных докладах, расследованиях и публикациях в средствах массовой информации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в Кремле внимательно изучают все эти данные. Это повод для тех, кто ведет расследование, не «заматывать» эту тему. Песков отметил, что нужно стремиться объявить и сделать публичными результаты расследования. Требуется также назвать виновных, исполнителей, тех, кто участвовал в координации, заказывал, сказал пресс-секретарь.

«Все эти имена должны быть названы», - подчеркнул Дмитрий Песков.

Ранее Washington Post назвала 48-летнего украинского полковника Червинского «координатором» атаки на газопроводы «Северные потоки».

РФ прервала сотрудничество с СБ ООН по расследованию атаки на «Севпотоки». В заявлении российской стороны отмечается, что западные представители не были готовы к серьезной работе и намерены замалчивать инцидент и спустить его «на тормозах».

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