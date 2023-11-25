На Южно-Донецком направлении операторы дронов «вскрыли» окопы с боевиками

В МО РФ показали кадры уничтожения позиций националистов на Южно-Донецком направлении.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские военнослужащие точными ударами при помощи БПЛА поразили позиции украинских националистов на Южно-Донецком направлении. Операторы дронов помогают ВС РФ громить националистов в укрытиях и окопах.

Кадры поражения публикует Минобороны России.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки бойцы ВС РФ сбили два украинских истребителя МиГ-29, а также расправились с 18 дронами ВСУ и одним снарядом РСЗО HIMARS.

Кроме того, в районе Днепропетровска на военном аэродроме Долгинцево российские военные уничтожили два склада со средствами авиационного поражения противника.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.