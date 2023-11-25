Также были уничтожены две радиолокационные станции П-18 и два командно-наблюдательных пункта.

© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Российские войска уничтожили два склада, на которых хранились украинские средства авиационного поражения. Они располагались на военных аэродромах Долгинцево и в районе города Днепропетровск. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Также были поражены две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. А под Серебрянкой в Донецкой Народной Республики два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады украинской теробороны. Всего за сутки была поражена живая сила и военная техника в 115-ти районах.

Ранее в Одесской области Украины российские войска уничтожили склад топлива для военной техники ВСУ. Цель была уничтожена в районе населенного пункта Выгода.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов