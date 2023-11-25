Российские бойцы уничтожили гаубицу Д-20 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздику» ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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Российские военные за прошедшие сутки сбили два истребителя ВСУ МиГ-29, 18 БПЛА и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Першотравенск и Брагиновка Днепропетровской области», - говорится в сообщении ведомства.

На Купянском направлении бойцы отразили две атаки штурмовых групп противника. Враг потерял до 110 боевиков, два автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Красно-Лиманском направлении российские военные группировки «Центр» атаковали штурмовую группу пятой бригады нацгвардии Украины в районе Григоровки ДНР. В итоге ВСУ потеряли два пикапа и до 55 военнослужащих.

В районе Приютного Запорожской области бойцы «Востока» отразили вражескую атаку при поддержке авиации и артиллерии. Всего на Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли две бронированные машины, гаубицу Д-20 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздику».

Ранее стало известно, что военнослужащие ВС РФ в районе Днепропетровска уничтожили два украинских склада. Внутри помещений располагались средства авиационного поражения. Кроме того, были ликвидированы две радиолокационные станции ВСУ.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.