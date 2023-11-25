Бизнесмен Дотком заявил, что США нужен украинский конфликт для борьбы с БРИКС
Жители Евросоюза начинают понимать, что они являются инструментом в руках США для противостояния странам БРИКС. Об этом в соцсети X (ранее Twitter) написал немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
«Может, европейцы теперь понимают, что прокси-конфликт США на Украине - это попытка остановить БРИКС ценой самих европейцев», - говорится в сообщении предпринимателя.
По мнению Доткома, именно этим можно объяснить растущую в Евросоюзе популярность «пророссийских нарративов».
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