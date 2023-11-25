По мнению бизнесмена Доткома, европейцы понимают, что являются лишнь инструментом в руках США в противостоянии БРИКС.

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Жители Евросоюза начинают понимать, что они являются инструментом в руках США для противостояния странам БРИКС. Об этом в соцсети X (ранее Twitter) написал немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

«Может, европейцы теперь понимают, что прокси-конфликт США на Украине - это попытка остановить БРИКС ценой самих европейцев», - говорится в сообщении предпринимателя.

По мнению Доткома, именно этим можно объяснить растущую в Евросоюзе популярность «пророссийских нарративов».

Ранее политолог Михайлов заявил о спросе на европейских выборах на пророссийскую риторику, так как европейцы устали от поддержки Украины и ослабления собственных экономик.

Жители Словакии возмутились поддержке властями страны украинских беженцев на дорогих машинах, а не своих нуждающихся граждан.