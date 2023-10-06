Граждан раздражает пренебрежение, которое сменявшие друг друга правительства в Братиславе проявляли по отношению к людям из более бедных восточных частей Словакии.

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Словаки возмущены тем, что власти страны помогают украинским беженцам, а не своим нуждающимся гражданам, написал обозреватель Financial Times Рафаэль Миндер.

Журналист отмечает, что в словацком селе Чонковце всего в 10 километрах от границы с Украиной почти половина из 540 жителей проголосовали за партию Smer, которая выступает против продолжения поддержки Киева. Это свидетельствует об ослаблении поддержки Украины со стороны Запада, считает он.

Миндер посетил это село и сообщает, что жители поменяли свое отношение к происходящему. Бывший мэр деревни Ян Скиба отмечает, что словаки готовы помогать украинцам. Однако помощь должна доставаться тем, кому она на самом деле нужна, а не богатым семьям с дорогими автомобилями, которых даже нет в Словакии.

Граждане Словакии недовольны не помощью как таковой, а приоритетами, которые расставила для себя власть, говорится в публикации. Их раздражает пренебрежение, которое сменявшие друг друга правительства в Братиславе проявляли по отношению к людям из более бедных восточных частей Словакии, сказал Скиба.

Партия Smer («Курс - социальная демократия») победила на парламентских выборах в Словакии 30 сентября. Ее лидер Роберт Фицо заявил, что у Словакии есть более важные проблемы, чем Украина. Позже словацкий лидер Зузана Чапутова отказалась от оказания военной помощи киевскому режиму.