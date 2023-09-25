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Политолог Михайлов заявил о спросе на пророссийскую риторику на европейских выборах

Алина Луговая
16:25 25.09.2023
По словам политолога Евгения Михайлова, Европа предпримет все, чтобы не допустить к власти в Словакии лидера с пророссийской позицией.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Omar Marques, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Приход к власти в Словакии пророссийского лидера не понравится Евросоюзу. Об этом «Звезде» заявил политолог Евгений Михайлов, комментируя информацию о том, что на выборах в Словакии лидирует пророссийская партия Smer.

«Это не очень понравится ЕС, если придет подобный лидер. Получается, очередной лидер страны и страна займет весьма однозначную позицию как к Украине, так и к тем мероприятиям, которые идут против России. У нас есть Венгрия, есть Сербия, сейчас появится Словакия. Я думаю, что Европа предпримет максимум усилий, чтобы не допустить к приходу пророссийского лидера», - сказал Михайлов.

Политолог добавил, что исход прихода пророссийского лидера к власти может быть разным.

«Может быть, это игра этого человека. Он специально, понимая определенные настроения словаков, использует пророссисйкую риторику. Мы знаем, тот же Зеленский приходил, говорил: "Я подружусь с Россией", а все получилось наоборот. Пашинян в Армении говорил о дружбе с Россией - мы сейчас там видим совместные учения с американцами», - обратил внимание политолог.

По словам Михайлова, если к власти в Словакии придет пророссийский лидер, то страна «выбьется из общего ряда», если это не используется только для набора определенного количества голосов.

«В любом случае вода камень точит. Одно государство занимает нейтралитет, другое, третье. Сейчас настает время выборов. Уже отмечено экспертами, что тема налаживания отношений с Москвой становится одной из самых главных для набора голосов в победе выборов того или иного уровня. Выборы назревают во всех странах Европы - где-то в парламенте, где-то президентские, где-то другие. Именно пророссийская риторика, антиукраинская о прекращении поддержек, так как это мешает развитию экономик, она пользуется большим спросом», - рассказал Михайлов.

Политолог добавил, что «в самой Америке кандидаты в президенты все говорят о том, что надо прекращать поддерживать Украину».

«Сейчас это становится модной темой. Зеленский заигрался окончательно и уже выглядит, как в европейских странах пишут, как таракан, которого нужно прихлопнуть, потому что он уже раздражает и Евросоюз, и США, просто все вынуждены поддерживать, так как ввязались в этот конфликт», - сказал политолог. 

По словам Михайлова, Словакия всегда держалась обособленно, просто шла по курсу Евросоюза - «заставляют - и идет».

Ранее стало известно, что на выборах в Словакии лидирует пророссийская партия Smer, выступающая против ультралиберальных ценностей и поддержки НАТО. Она набрала уже 19,4% голосов.

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