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В МИД РФ сообщили о закрытии КПП «Рафах» из-за гуманитарной паузы

Алина Луговая
15:47 25.11.2023
Проход через КПП «Рафах» временно закрыли для граждан всех стран. КПП снова заработает после окончания гуманитарной паузы.
В МИД РФ сообщили о закрытии КПП «Рафах» из-за гуманитарной паузы
© Фото: Rizek Abdeljawad, XinHua, Globallookpress
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Проход через контрольно-пропускной пункт «Рафах», расположенный на границе сектора Газа и Египта, закрыли для граждан всех стран из-за гуманитарной паузы по соглашению Израиля с ХАМАС. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В связи с объявленной гуманитарной паузой проход через КПП "Рафах" временно закрыт для граждан всех стран. После окончания гумпаузы выход граждан с целью эвакуации будет продолжен», - заявила Захарова.

Захарова добавила, что Россия не оставит оставшихся россиян в секторе Газа, все получат необходимую поддержку - эвакуация еще не завершена.

Ранее в российском МИД сообщили об успешной эвакуации 761 россиянина из сектора Газа. Из них 657 человек уже находятся на территории России.

Всего за помощью обращались 965 россиян.Напомним, вчера начала действовать гуманитарная пауза. По данным МИД Катара, 24 ноября состоялся обмен 39 палестинских женщин и детей, которые находились в израильских тюрьмах, на 24 пленных ХАМАС.

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