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В МИД РФ заявили, что из сектора Газа эвакуировали 761 россиянина из 965

Елизавета Егорова
20:27 24.11.2023
Из палестинского анклава 24 ноября эвакуировали 104 россиянина, еще 103 спасшихся соотечественника прилетели в Москву.
В МИД РФ заявили, что из сектора Газа эвакуировали 761 россиянина из 965
© Фото: MID_Russia Telegram
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Из сектора Газа на данный момент удалось эвакуировать уже 761 россиянина из 965, заявили в МИД РФ. Из них 657 человек уже находятся в России - их доставили спецрейсами МЧС из Египта.

«Всего из сектора Газа удалось вывести 761 из 965 обратившихся за помощью соотечественников. В Россию спецрейсами МЧС из Каира уже доставлено 657 человек», - говорится в сообщении российского ведомства.

Уточняется, что 24 ноября палестинский анклав покинули 104 россиянина, а еще 103 соотечественника прибыли в Москву. Министерство отметило содействие при эвакуации граждан РФ властей Израиля, Египта и Палестины.

Ранее прилетевшая в Москву россиянка рассказала о масштабе разрушений в секторе Газа. По ее словам, там «все бомбят» и «все разрушено». Также она отметила огромное количество раненых, по ее данным, их около 15 тысяч.

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