Власти Финляндии не планируют политически дискутировать с Россией о ситуации на границе

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Власти Финляндии не планирую вести с Россией политические дискуссии относительно ситуации на границе двух стран. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. По его мнению, данный вопрос следует обсуждать на уровне дипломатов.

«Мы готовы к обсуждению на дипломатическом уровне. С Россией не ведется никаких политических дискуссий», - цитирует слова финского премьера издание Yle.

Напомним, что Финляндия закрыла почти все пропускные пункты на границе с Россией. Как заявили власти страны, это связано с «ростом нелегального границы и растущим в стране уровнем миграции». На данный момент единственным рабочим пунктом остался Райя-Йоосепи в Мурманской области. После закрытия остальных пунктов там образовалась огромная очередь мигрантов из третьих стран.