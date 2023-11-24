Беженец из Йемена заявил, что готов ждать сколько угодно открытия границы с Финляндией

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Единственный оставленный финскими властями КПП на границе с Россией в Мурманской области по-прежнему не пропускает беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Что происходит в Алакуртти, увидела съемочная группа «Звезды».

На кадрах видео большая группа мигрантов - они приехали к границе на внедорожниках и седанах, на багажниках большое количество велосипедов. Люди одеты явно не по погоде - шарфы и куртки не спасают от морозной и снежной северной зимы. Но беженцы не теряют надежды оказаться в Финляндии.

Один из мигрантов, житель Йемена, на вопрос корреспондента, почему он все еще здесь, если граница закрыта, ответил, что будет «стоять здесь», потому что ему «нужно в Финляндию».

Напомним, что Финляндия приняла решение о закрытии всех пунктов пропуска на границе с Россией, кроме самого северного - в Мурманской области.