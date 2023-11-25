AFP: ХАМАС в субботу освободит 14 заложников в рамках соглашения о перемирии

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Силы ХАМАС в субботу, 25 ноября, освободят 14 заложников из сектора Газа в рамках сделки с Израилем по прекращению огня. Об этом сообщает France Presse. По данным издания, людей выпустят в 13:30 по местному времени (14:30 мск).

В ответ на это власти Израиля освободят 42 палестинских заключенных из тюрем после того, как группа заложников покинет Газу.

Напомним, что ХАМАС и ЦАХАЛ заключили четырехдневное перемирие, которое начало действовать с 24 ноября. На весь период прекращения огня противоборствующие стороны договорились обеспечить безопасный коридор для эвакуации населения из зоны боевых действий в южные районы палестинского анклава, к границе с Египтом. Также Израиль пообещал выпустить из тюрем 150 палестинцев в обмен на освобождение 50 заложников ХАМАС.