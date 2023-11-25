Россия потеряла из-за санкций 76 пассажирских самолетов
Министр транспорта Виталий Савельев рассказал журналистам о поддержке российской авиаотрасли.
© Фото: Павел Львов, РИА Новости
Россия из-за западных санкций потеряла 76 пассажирских самолетов. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев, сообщает РИА Новости.
Причиной министр назвал быстрое развитие событий.
«Нас неожиданно застали врасплох тогда решениями забрать самолеты», - приводит агентство слова министра.
Он также отметил, что субсидирование пассажирских рейсов российских авиакомпаний в 2024 году ожидается на уровне 25 миллиардов рублей.
Ранее на «Транспортной недели-2023» Савельев заявил о перспективах создания сверхзвукового пассажирского самолета, аналогичного Ту-144.