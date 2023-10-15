В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава МИД Венгрии Сийярто признал провал антироссийских санкций

Алина Луговая
06:56 15.10.2023
По словам главы МИД Венгрии Сийярто, санкции против России вопреки ожиданиям ЕС не смогли поставить российскую экономику на колени.
Глава МИД Венгрии Сийярто признал провал антироссийских санкций
© Фото: Tomas Tkacik Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Антироссийские санкции не смогли поставить Россию на колени  в экономическом плане и привести к урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

«Нам нужно обсуждать и вопрос влияния санкций по отношению к России: кому они больше вредят - нам или Москве, есть ли в них какой-то смысл, привели ли они к результатам, достигли ли они заложенных в них целей, а именно - "поставить Россию на колени в экономическом плане", приблизиться к миру. Получилось у нас или нет… Я думаю, очевидно, что не получилось», - сказал Сийярто.

По словам министра, сейчас этот вопрос не поднимается на обсуждение в ЕС. А как только поднимается, то инициатора загоняют в угол и унижают.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова объяснила, что европейские политики вводят санкции во вред Евросоюзу, рискуют здоровьем собственных граждан ради своих интересов.

По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, благодаря санкциям Россия смогла создать независимые системы, которые способствуют развитию страны - теперь страна обладает технологическим суверенитетом.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:36 В стране и мире
Видео
Львова-Белова вернула 34 ребенка в Россию из лагерей беженцев в Сирии
06:56 В стране и мире
Глава МИД Венгрии Сийярто признал провал антироссийских санкций
06:54 В стране и мире
Путин заявил, что многополярный мир создается с ростом потенциала многих стран
04:56 В стране и мире
Херш заявил о планах Израиля применить авиабомбы JDAM для атаки по Газе
04:14 В стране и мире
В Белгородской и Курской областях ПВО перехватила 27 украинских беспилотников
Популярное
Журналист Херш назвал причину провала армии Израиля при вторжении ХАМАС
Попавшая в плен ХАМАС немка найдена живой в больнице в секторе Газа
«Он был там, на месте»: брат Чубайса прокомментировал слухи о его отъезде из Изариля
Видео
Уничтожение «неуязвимого» израильского танка Merkava Mk4 попало на видео
Видео
«Чертов тупица»: канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его
Видео
На заседании Верховной рады порвали штаны депутату Гончаренко
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.