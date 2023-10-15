По словам главы МИД Венгрии Сийярто, санкции против России вопреки ожиданиям ЕС не смогли поставить российскую экономику на колени.

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Антироссийские санкции не смогли поставить Россию на колени в экономическом плане и привести к урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

«Нам нужно обсуждать и вопрос влияния санкций по отношению к России: кому они больше вредят - нам или Москве, есть ли в них какой-то смысл, привели ли они к результатам, достигли ли они заложенных в них целей, а именно - "поставить Россию на колени в экономическом плане", приблизиться к миру. Получилось у нас или нет… Я думаю, очевидно, что не получилось», - сказал Сийярто.

По словам министра, сейчас этот вопрос не поднимается на обсуждение в ЕС. А как только поднимается, то инициатора загоняют в угол и унижают.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова объяснила, что европейские политики вводят санкции во вред Евросоюзу, рискуют здоровьем собственных граждан ради своих интересов.

По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, благодаря санкциям Россия смогла создать независимые системы, которые способствуют развитию страны - теперь страна обладает технологическим суверенитетом.