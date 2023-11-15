У России есть наработки для создания сверхзвукового пассажирского аналога Ту-144

Министр транспорта Виталий Савельев отметил, что новый самолет можно будет создать уже на новой технологической базе.

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Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что у России есть необходимые наработки для создания сверхзвукового пассажирского самолета, аналогичного Ту-144. Он сказал это в рамках «Транспортной недели-2023».

«Наша страна уже имеет опыт соответствующих разработок и, что важно, опыт эксплуатации сверхзвукового самолета Ту-144. Да, эта машина опередила свое время и сегодня для создания такого лайнера на новой технологической базе у нас все необходимые наработки», - заметил Савельев.

Виталий Савельев подчеркнул, что Россия с ее огромными территориями не сможет обойтись без развития сверхзвуковой авиации.

Продвигаются дела и в разработках авиации военной. Так, например, в России началась подготовка производства первых образцов самолетов Checkmate.