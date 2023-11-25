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Байдан заявил о связи нападения ХАМАС на Израиль и его миротворческой миссии

Ирина Елагина
10:51 25.11.2023
Американский президент оговорился, комментируя обострение палестино-израильского конфликта.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Президент США Джо Байден назвал свою миротворческую деятельность на Ближнем Востоке среди возможных причин вторжения боевиков ХАМАС на территорию Израиля.

«Я не могу ничем это подтвердить, но мне кажется, что одна из причин, почему Хамас совершил это нападение, заключается в том, что они знали, как тесно я работал со всеми силами в регионе, чтобы установить мир на Ближнем Востоке, - заявил Байден после обмена первой группой пленных между Израилем и ХАМАС.

Глава Белого дома также добавил, что для установления мира на Ближнем Востоке «всем нужно было признать государство Израиль и его право на существование»

Ранее сообщалось, что 24 ноября был дан старт четырехдневному перемирию в секторе Газа и состоялся обмен первой группы израильских заложников на палестинских заключенных в тюрьмах Израиля.

Как известно, в плену у ХАМАС находится свыше 200 женщин, детей и стариков, похищенных при вторжении боевиков в приграничные города Израиля 7 октября.

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