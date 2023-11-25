В Белгородской области впервые за полгода не зафиксировано ни одного обстрела за сутки
Обстрелы региона фиксировали регулярно - последний раз отсутствие атак зафиксировали в мае.
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости
За прошедшие сутки в Белгородской области не было зафиксировано ни одного обстрела. Это произошло впервые с мая. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслов Гладков.
«По территории Белгородской области за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одного обстрела», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Украинские националисты атакуют Белгородскую область с помощью беспилотников, в регионе действует желтый уровень террористической опасности. Министерство обороны России регулярно сообщает об успешном уничтожении вражеских БПЛА. По данным секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, ущерб от украинских обстрелов в Белгородской, Брянской и Курской областях превысил семь млрд рублей.