ВСУ ударили дроном-камикадзе по селу в Белгородской области, два человека ранены
Пострадавших доставили в больницу с осколочными ранениями нижних конечностей.
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
В поселке Горьковский Белгородской области двое мужчин пострадали при атаке ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что украинские боевики ударили дроном-камикадзе по объекту связи. При взрыве осколочные ранения получили два человека, передает «360».
«В результате детонации 2 человека пострадали - у мужчин осколочные ранения нижних конечностей», - написал он.
Пострадавших госпитализировали в белгородскую больницу, им оказывают помощь медики.