В стране и мире ВСУ ударили дроном-камикадзе по селу в Белгородской области, два человека ранены Анна Назайкина Пострадавших доставили в больницу с осколочными ранениями нижних конечностей. © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости Читайте нас на: В поселке Горьковский Белгородской области двое мужчин пострадали при атаке ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что украинские боевики ударили дроном-камикадзе по объекту связи. При взрыве осколочные ранения получили два человека, передает «360». «В результате детонации 2 человека пострадали - у мужчин осколочные ранения нижних конечностей», - написал он. Пострадавших госпитализировали в белгородскую больницу, им оказывают помощь медики. Экспертное мнение и аналитика