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МО РФ сообщает об уничтожении беспилотника врага в небе Белгородской области

16:11 17.11.2023
Украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа был сбит дежурными средствами ПВО.
МО РФ сообщает об уничтожении беспилотника врага в небе Белгородской области
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщает об уничтожении украинского беспилотника. 

Уточняется, что вражеский беспилотник был самолетного типа - с его помощью Киев пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории России. 

Беспилотник был сбит сегодня около 15.30 по московскому времени в Белгородской области, он стал добычей российских дежурных средств противовоздушной обороны. 

Ранее российское оборонное ведомство сообщало об уничтожении двух украинских ракет «Нептун» у крымского побережья. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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