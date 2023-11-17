МО РФ сообщает об уничтожении беспилотника врага в небе Белгородской области
Украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа был сбит дежурными средствами ПВО.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Минобороны России сообщает об уничтожении украинского беспилотника.
Уточняется, что вражеский беспилотник был самолетного типа - с его помощью Киев пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории России.
Беспилотник был сбит сегодня около 15.30 по московскому времени в Белгородской области, он стал добычей российских дежурных средств противовоздушной обороны.
Ранее российское оборонное ведомство сообщало об уничтожении двух украинских ракет «Нептун» у крымского побережья.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.