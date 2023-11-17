МО РФ сообщает об уничтожении беспилотника врага в небе Белгородской области

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Минобороны России сообщает об уничтожении украинского беспилотника.

Уточняется, что вражеский беспилотник был самолетного типа - с его помощью Киев пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Беспилотник был сбит сегодня около 15.30 по московскому времени в Белгородской области, он стал добычей российских дежурных средств противовоздушной обороны.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало об уничтожении двух украинских ракет «Нептун» у крымского побережья.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.