Baza: силовики в поисках нелегалов нагрянули на склад Wildberries под Москвой

По данным СМИ, на складе маркетплейса работают десятки сотрудников полиции с бойцами ОМОН.

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Сотрудники полиции под прикрытием бойцов ОМОН пришли с проверкой на склад Wildberries в подмосковной Электростали. О рейде сообщила Baza.

По сведениям Baza, полицию интересует, нет ли среди сотрудников склада нелегальных мигрантов.

«Они отлавливают нелегальных мигрантов и тех, кто недавно получил российский паспорт», - передают очевидцы.

По оценкам свидетелей в проверке участвуют десятки силовиков.

В Wildberries прокомментировали РИА Новости происходящее на подмосковном складе компании, подтвердили факт проверки документов у работников, пояснили, что руководство взаимодействует с полицией, и предупредили, что возможен сбой с отгрузкой товаров.

Ранее глава Совета Гильдии маркетологов Игорь Березин заявил о завершении эпохи крупных торговых центров - моллов, которые много лет были двигателями развития торговли, и отметил перспективность маркетплейсов.



Напомним, что по данным Forbes хозяйка Wildberries Татьяна Бакальчук с 2020 года возглавляет рейтинг богатейших женщин России: в 2023 году ее доходы оцениваются в 7 млрд долларов.