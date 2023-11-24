Baza: силовики в поисках нелегалов нагрянули на склад Wildberries под Москвой
Сотрудники полиции под прикрытием бойцов ОМОН пришли с проверкой на склад Wildberries в подмосковной Электростали. О рейде сообщила Baza.
По сведениям Baza, полицию интересует, нет ли среди сотрудников склада нелегальных мигрантов.
«Они отлавливают нелегальных мигрантов и тех, кто недавно получил российский паспорт», - передают очевидцы.
По оценкам свидетелей в проверке участвуют десятки силовиков.
В Wildberries прокомментировали РИА Новости происходящее на подмосковном складе компании, подтвердили факт проверки документов у работников, пояснили, что руководство взаимодействует с полицией, и предупредили, что возможен сбой с отгрузкой товаров.
Ранее глава Совета Гильдии маркетологов Игорь Березин заявил о завершении эпохи крупных торговых центров - моллов, которые много лет были двигателями развития торговли, и отметил перспективность маркетплейсов.
Напомним, что по данным Forbes хозяйка Wildberries Татьяна Бакальчук с 2020 года возглавляет рейтинг богатейших женщин России: в 2023 году ее доходы оцениваются в 7 млрд долларов.