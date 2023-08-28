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Глава Wildberries Бакальчук стала самой богатой женщиной России по версии Forbes

Игнат Далакян
17:48 28.08.2023
На втором месте рейтинга оказалась Татьяна Литвиненко, а на третьем - Варвара Скоч.
Глава Wildberries Бакальчук стала самой богатой женщиной России по версии Forbes
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Forbes составил рейтинг богатейших женщин России 2023 года. Список возглавила генеральный директор и основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук.

Согласно рейтингу, состояние главы известного маркетплейса составило семь миллиардов долларов. Уточняется, что с 2021 года оно сократилось почти в два раза.

На втором месте рейтинга богатейших женщин мира оказалась Татьяна Литвиненко, чье состояние оценивается в 2,8 миллиарда долларов. Известно, что с мая 2022 года она является владельцем 20,6% акций крупнейшего производителя удобрений, компании «Фосагро».

На третьем месте оказалась дочь партнера Алишера Усманова Варвара Скоч. В декабре 2020-го она стала владелицей доли в холдинге USM с оценкой капитала в 2,5 миллиарда долларов.

Ранее Forbes назвал самого «обедневшего» миллиардера из Российской Федерации. Журнал признал основателя Telegram Павла Дурова самым обедневшим миллиардером из России в 2022 году.

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