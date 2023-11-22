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Эксперт Березин предрек исчезновение торговых центров в России

Анастасия Бобылева
13:52 22.11.2023
По мнению Игоря Березина, в России сейчас сокращается число торговых центров и растет популярность маркетплейсов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Президент и председатель Совета Гильдии маркетологов Игорь Березин рассказал «Звезде», какая судьба может ожидать российские торговые центры в будущем. По его словам, период расцвета ТЦ в России постепенно заканчивается.

«Эпоха крупных торговых центров начинает заканчиваться. Это не значит, что завтра они все разорятся и закроются, она будет заканчиваться еще многие годы, возможно, десятилетия, но период, когда крупные торговые центры - моллы их называют - были главным двигателем розничной торговли, он прошел», - заявил Березин.

Он отметил, что сейчас популярность набирают маркетплейсы, а вот заметного роста в сегменте крупных торговых центров нет. Напротив, их число сокращается.

Березин напомнил, что пандемия нанесла серьезный удар по российским моллам. В течение нескольких месяцев они простаивали практически без покупателей. Также повлияла на ситуацию политика антироссийских санкций. Многие компании ушли из РФ, и площадки в торговых центрах остались вакантны. В этот период они не приносили доходов владельцам, зато оставались расходы на охрану, свет, воду.

Маркетплейсы действительно играют важную роль в жизни россиян. Так, недавно генеральный директор и основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список самых богатых российских женщин в Forbes.

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