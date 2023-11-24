Эвакуированная из сектора Газа россиянка рассказала о масштабе разрушений в регионе

Ранее спецбортом МЧС в Москву доставили еще 103 человека из сектора Газа, в том числе 47 детей.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Прибывшая в Москву из сектора Газа россиянка рассказала об обстановке в регионе. Она была эвакуирована из района Аль-Рималь, неподалеку от больницы «Аш-Шифа», по которой накануне нанесла удар Армия обороны Израиля.

«Бомбят, вот и все, что можно было видеть. Все бомбят, все разрушено», - поделилась она.

Женщина заявила, что в зоне конфликта очень много раненых, по ее информации, около 15 тысяч. Она также ответила на вопрос, прилетали ли рядом с ней ракеты.

«Да, да, в пятидесяти метрах ракеты», - поделилась россиянка.

Она прилетела в Москву утром 24 ноября спецбортом МЧС. Вместе с ней на родину вернулись еще 102 россиянина, включая 47 детей. Группа прибыла из Каира.

Ранее российский президент Владимир Путин отметил, что ситуация в секторе Газа вышла за грань критической. Он рассказал, что к России с просьбой об эвакуации из опасного региона уже обратились 900 человек.