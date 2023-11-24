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Из сектора Газа спецбортом МЧС в Москву вывезены еще 103 человека

Марина Крижановская
01:06 24.11.2023
Из зоны ближневосточного конфликта  на Родину вернулась группа из 103 соотечественников.
Из сектора Газа спецбортом МЧС в Москву вывезены еще 103 человека
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
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Еще 103 россиянина, включая 47 детей, вернулись на Родину из зоны палестино-израильского конфликта. Спецборт МЧС РФ уже приземлился в Домодедово. Об этом министерство сообщило в Telegram-канале.

Ранее ведомство сообщало, что из Каира готовится к вылету очередная группа российских граждан. В столице Египта МЧС с начала ноября развернуло оперативный штаб для оказания необходимой помощи гражданам РФ и их родственникам, которых эвакуировали из сектора Газа.

Оперативная группа МЧС совместно с представителями МИД и Международной организация гражданской обороны продолжает принимать людей, которые прошли КПП «Рафах», расположенный на границе Египта и сектора Газа, добавили в ведомстве.

Сутками ранее в министерстве сообщили, что через КПП «Рафах» эвакуированы 82 россиянина и членов их семей. Людей отправили в Каир, где в оперативном штабе МЧС им оказали всю необходимую помощь и обеспечили питанием, водой и ночлегом.

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