FT: в Израиле назвали «воображаемым» доклад о подготовке атаки ХАМАС на 7 октября

В военной разведке Израиля посчитали неправдоподобным доклад военнослужащих о том, что ХАМАС готовится вторгнуться 7 октября на территорию еврейского государства.

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В военной разведке Израиля посчитали доклад военнослужащих о готовящейся 7 октября атаке ХАМАС «воображаемым сценарием». Об этом написала американская газета Financial Times.

Как сообщили источник газеты, военный разведчик, высокопоставленный офицер в южном командовании Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не поверил подготовленному докладу. Хотя тот содержал конкретику в части того, что планирует сделать радикальное палестинское движение: взорвать погранпосты в некоторых местах, проникнув на территорию Израиля и захватить кибуцы.

В докладе израильские военные указали, что ХАМАС отрабатывал захват заложников. Также сообщается, что появление одного из главарей этого движения на тренировках послужило поводом для подготовки служебного рапорта. В его основу легли данные, полученные военнослужащими после анализа нескольких видеозаписей.

С 7 октября обострился застарелый палестино-израильский конфликт. После массированной ракетной атаки на юг Израиля вторглось движение ХАМАС, захватив в плен свыше 200 заложников. В ответ Армия обороны Израиля начала проводить операцию в секторе Газа и наносить авиационные удары по различным объектам, в том числе гражданским - по лагерям беженцев, школам и больницам в Газе.

За время проведения операции ЦАХАЛ обнаружил и уничтожил более сотни подземных тоннелей ХАМАС. В них обнаружили склады вооружения, боеприпасов, кислородные и водные средства для длительного пребывания под землей.

Также приводились данные, что ХАМАС построило разветвленную сеть туннелей для тайного проникновения на территорию Израиля из сектора Газа. Эти подземные ходы использовались и при вооруженном налете ХАМАС в приграничные города 7 октября с уничтожением мирных граждан и захватом заложников.