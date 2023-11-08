Командные центры и склады оружия: ЦАХАЛ продолжил уничтожать туннели ХАМАС в Газе

В ЦАХАЛ обратили внимание на найденные в туннелях «водные и кислородные средства», что свидетельствует о подготовке к длительному пребыванию там.

© Видео: Israel Defense Forces © Фото: Israel Defense Forces

Армия обороны Израиля показала работу военнослужащих по взрыву туннелей в секторе Газа.

При помощи экскаваторов и взрывчатки военные инженеры разрушают шахты туннелей, соединяющие командные пункты ХАМАС и склады с оружием. В ЦАХАЛ отметили, что с начала боевых действий сухопутные войска уничтожили более 130 туннельных шахт.

Бригада «Нахаль» во время оперативной работы на учебном посту ХАМАС на севере сектора Газа обнаружила под столбом туннели.

«Саперы 460-й бригады по обнаружению и уничтожению подземной инфраструктуры разрушили туннельные шахты и командные пункты ХАМАС. Подготовку противника к длительному пребыванию в туннелях можно увидеть по обнаруженным там водным и кислородным средствам», - заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Ранее израильские военные нашли документацию, карты, таблицы, средства связи и личные данные о бойцах и командирах ХАМАС в их опорном пункте на севере сектора Газа.

По информации The Jerusalem Post, ЦАХАЛ обнаружил штаб-квартиру разведки палестинского движения, к ним попали схемы управления и контроля, а также оперативные приказы командования палестинского движения.