В США назвали предварительную причину сбоя в системе оповещения пилотов

Доказательств кибератаки на данный момент нет, сообщили в Федеральное управлении гражданской авиации.

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Поврежденный файл в базе данных мог стать причиной сбоя в системе оповещения пилотов, из-за которого в США прекратили вылеты внутренних рейсов. Об этом сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

«Наша предварительная работа по установлению причин сбоя привела к поврежденному файлу базы данных», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Отмечается также, что доказательств кибератаки на данный момент нет.

В США 11 января задержали почти 10 тысяч рейсов и более тысячи — отменили, а также на несколько часов прекратили все внутренние вылеты из-за сбоя в системе NOTAM. Система оповещает пилотов о потенциальных рисках. В Росавиации сообщили, что во время сбоя оказывали помощь самолетам иностранных авиакомпаний, следовавших с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в США и Канаду.