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Сотни пассажирских самолетов не могут взлететь в США из-за технического сбоя

Ян Брацкий
15:41 11.01.2023
По данным источника телеканала NBC, уже отменены около 760 рейсов по всей стране.
Сотни пассажирских самолетов не могут взлететь в США из-за технического сбоя
© Фото: Rita Franca, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Сотни авиарейсов задерживаются в США из-за глобального сбоя в системе оповещения NOTAM, которая предупреждает экипажи о потенциальных рисках во время полета.

«Мы сейчас проводим окончательные проверки и восстанавливаем систему. Затронута работа национальной системы управления воздушным движением», - говорится в сообщении Федерального управления гражданской авиации США в Twitter.

По данным источника телеканала NBC, уже отменены около 760 рейсов. Специалисты пока не могут решить технические проблемы. Сообщается, что сбой может существенно сказаться на авиасообщении по всей стране.

Ранее стало известно о падении в штате Висконсин самолета, перевозивший собак. Борт принадлежал обществу защиты животных и доставлял четвероногих из Южного Орлеана для размещения их в приютах. Лайнер рухнул в болотистой местности, неподалеку от поля для гольфа. На момент аварии на борту находились 53 щенка и 3 члена экипажа. Никто не пострадал.

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