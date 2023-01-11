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Россия во время технического сбоя в США помогала иностранным самолетам

Ян Брацкий
21:03 11.01.2023
Из-за сбоя в работе системы оповещения экипажей NOTAM сотни пассажирских самолетов не смогли взлететь в США.
Россия во время технического сбоя в США помогала иностранным самолетам
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Россия во время глобального технического сбоя в работе системы уведомления экипажей в США оказывала помощь самолетам иностранных авиакомпаний. Об этом заявили в Росавиации.

«Главный центр Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) и Региональные центры ЕС ОрВД Санкт-Петербург и Магадан оказывали необходимую помощь экипажам воздушных судов, выполнявших транзитные полеты через границу района полетной информации данных центров с Районным диспетчерским центром Анкоридж (Аляска)», - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Российские специалисты смогли обслужить транзитные рейсы, следовавшие с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в США и Канаду. На момент сбоя в системе лайнеры уже находились в воздухе.

Технический сбой в работе системы оповещения NOTAM, которая предупреждает экипажи о потенциальных рисках во время полета, произошел в США сегодня днем. Из-за этого сотни пассажирских самолетов по всей стране не смогли подняться в воздух. Причины произошедшего до сих пор не ясны.

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