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Северная Македония отменит запрет на полеты из России на случай визита Лаврова

Алина Луговая
22:44 24.11.2023
Северная Македония готова снять ограничительные меры на полеты из России только на три дня.
Северная Македония отменит запрет на полеты из России на случай визита Лаврова
© Фото: Petrov Sergey news.ru Globallookpress
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Северная Македония готова отменить ограничения на полеты из России в случае визита главы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на встречу глав МИД ОБСЕ. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что ограничительные меры могут снять только на три дня - с 29 ноября по 1 декабря. В эти даты в стране состоится встреча глав МИД ОБСЕ. О приглашении России стало известно 4 ноября.

Напомним, что в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе входят 57 стран, в том числе Россия. Целью организации является снижение уровня напряженности между Востоком и Западом.

Ранее в ОБСЕ сообщили об увеличении числа преступлений в Европе на почве ненависти к евреям и мусульманам из-за обострения палестино-израильского конфликта 7 октября.

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