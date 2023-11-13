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ОБСЕ: в Европе выросло число преступлений на почве ненависти к евреям и мусульманам

Анна Назайкина
18:58 13.11.2023
Если оставить без внимания этот всплеск ненависти, он может привести к дальнейшей эскалации насилия и более масштабным конфликтам, заявили в организации.
ОБСЕ: в Европе выросло число преступлений на почве ненависти к евреям и мусульманам
© Фото: Gerard Bottino, Keystone Press Agency, Global Look Press
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В ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) констатировали резкое возрастание антимусульманских и антисемитских настроений в европейских странах.

Глава БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) Маттео Мекаччи сообщил, что в адрес организации поступают данные от еврейских и мусульманских сообществ, которые чувствует себя небезопасно из-за увеличения уровня ненависти.

Обострение палестино-израильского конфликта привело к новой волне дискриминации, которая проявляется в высказываниях, порче имущества, осквернении мест богослужения, угрозах расправы и даже убийствах, объяснил он.

«Если оставить без внимания этот всплеск ненависти, он может привести к дальнейшей эскалации насилия и более масштабным конфликтам», - добавил Мекаччи.

Ранее издание Al Hadath сообщало, что число жертв в секторе Газа с момента обострения конфликта возросло до 11 180, среди которых 4 609 детей.

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