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РФ получила приглашение на заседание МИД ОБСЕ

Анна Ушакова
07:59 04.11.2023
Встреча пройдет с 30 ноября по 1 декабря.
РФ получила приглашение на заседание МИД ОБСЕ
© Фото: Omar Marques, Sopa Images, Global Look Press
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Россия в этом году получила приглашение на заседание совета глав МИД ОБСЕ в Северной Македонии и планирует участвовать на уровне министра. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ пройдет в Скопье с 30 ноября по 1 декабря. Об этом сообщили в пресс-релизе организации.

В организации отметили, что ежегодная встреча МИД ОБСЕ пройдет по приглашению министра иностранных дел Буяра Османи.

В мае 2022 года Польша отказала делегации Общественной палаты России в участии во втором Дополнительном совещании в области человеческого измерения. В МИД РФ ответили на отказ заявлением о том, что данное решение несовместимо со статусом председателя ОБСЕ, в которой 57 стран участвуют как суверенные и независимые в условиях полного равенства.

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