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Путин рассказал о своей мечте

Алина Луговая
18:22 24.11.2023
Владимир Путин считает, что переход на новые платформы и новые законы в сфере цифры и ИИ должен быть без резких переломов, качественным и эффективным.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Необходимо сосредоточить интеллектуальные, административные и финансовые ресурсы для эволюции в сфере цифры и ИИ. Об этом президент России Владимир Путин заявил на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«У меня мечта в том, чтобы все, о чем мы говорили, реализовалось», - ответил глава государства на вопрос о том, какая у него мечта.

Путин также обратился к словам предыдущего спикера о революции в сфере цифры и ИИ, уточнив, что России не нужно резких смен и переломов в переходе на новые платформы и новые законы для жизни всего общества и конкретного человека.

«Нам нужна эволюция. Она должна быть организована быстро, качественно, эффективно, на всех уровнях - на уровне бизнеса, муниципалитета, субъектов Федерации, федеральных органов власти во всех сферах жизни. Нам нужно к этому стремиться. Для этого мы должны сосредоточить все свои интеллектуальные, административные и финансовые ресурсы, если мы хотим обеспечить будущее страны», - заключил президент России.

Путин также сообщил о новой стратегии развития ИИ в стране, которую планируется принять в ближайшее время. Российский лидер отметил, что речь пойдет о расширении фундаментальных и прикладных исследований в области генеративного искусственного интеллекта. Кроме того, планируется увеличить подготовку кадров в сфере ИИ.

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