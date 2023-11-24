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Путин заявил, что в ближайшее время в РФ утвердят новую стратегию развития ИИ

Андрей Аркадьев
16:04 24.11.2023
Владимир Путин отметил, что речь пойдет о расширении фундаментальных и прикладных исследований в области генеративного искусственного интеллекта.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время в России будет утверждена новая стратегия развития искусственного интеллекта.

«Будет подписан указ президента, утверждена новая редакция национальной стратегии развития искусственного интеллекта», - сказал глава Российского государства на пленарном заседании конференции AI Journe.

Президент пояснил, что в новую стратегию внесут существенные изменения, в документе будут конкретизированы цели и задачи. По словам Путина, в данном случае речь идет о расширении фундаментальных и прикладных исследований в области генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей.

Глава государства констатировал, что с внедрением искусственных интеллектуальных систем в различные сферы жизни начинается новая глава существования человечества, а многие процессы становятся проще и удобнее.

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