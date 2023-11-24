Вильфанд заявил, что рекордно низкое давление в Москве продержится неделю

По словам Вильфанда, только три раза за почти 145 лет давление в ноябре достигало настолько низкой отметки, а для конкретно 24 ноября оно стало рекордом.

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москву пришел глубокий циклон, который принес с собой аномально низкое давление. По его словам, настолько более низкими показатели давления в ноябре были всего три раза за почти 145 лет наблюдений.

«Наблюдения в Москве ведутся с 1879 года, то есть 145 лет, сейчас четвертое в ранге самых низких давлений, которые были зафиксированы в ноябре вообще, мы проанализировали все дни, не только 24-е», - сообщил он.

Говоря же конкретно о показателях на 24 ноября, он объяснил, что до сих пор рекордно низким давлением в этот день было 722,2 мм ртутного столба. В этом же году отметка уже опустилась до 720 мм ртутного столба и обещает понизиться еще сильнее. После этого давление будет постепенно повышаться, однако останется ниже нормы еще на неделю.

«Экстремально низкое давление 719 мм сегодня, завтра оно повысится, но все равно будет низкое - 730-732 мм, в воскресенье - 738 мм. А потом в понедельник опять до 730 мм. В общем, оно будет ниже обычных значений примерно на 16-18 мм ртутного столба», - пояснил Вильфанд.

Он также рассказал, чего ожидать москвичам в ближайшие выходные. Глубокий циклон будет двигаться на восток, а температура повысится до -1 градуса по Цельсию днем в субботу и воскресенье. Ночные же температуры останутся низкими и будут доходить до -9 градусов.

«Но москвичи не почувствуют этого тепла, потому что погода будет ветреной и с небольшим снежком», - добавил руководитель Гидрометцентра.

Ранее Вильфанд рассказал, что октябрь 2023 года был аномально теплым почти по всей России. Теплее всего было на юге и в азиатской части России.