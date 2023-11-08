Вильфанд заявил, что аномально теплый октябрь был почти по всей России

Теплее всего в октябре было в азиатской части России, а также на юге - в Краснодарском крае, Крыму и Ставрополье.

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Минувший октябрь в России и вправду стал аномально теплым месяцем - температура практически на всей территории страны была выше нормы. Теплее всего было в азиатской части России и на юге - в Краснодарском крае, Крыму и Ставрополье. Об этом «Звезде» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Практически на всей территории страны температура была выше нормы. Очень тепло было на азиатской территории страны - на 3-4 градуса выше нормы. Температура существенно больше нормы на 2-3 градуса (на юге. - Прим. ред.). Очень теплый месяц», - сказал Вильфанд нашему телеканалу.

Однако в Москве, как отметил синоптик, было даже холоднее, чем обычно. Воздух прогревался в среднем на 0,3 градуса ниже нормы.

По словам специалистов, нынешний год будет самым теплым за всю историю наблюдений. И это относится не только к нашей стране, но и ко всему миру, заключил Вильфанд.

Напомним, что про аномально теплый октябрь рассказала европейская служба мониторинга Copernicus. По ее расчетам, температура в Европе в среднем равнялась 15,3 градуса тепла, а это на 0,4 пункта выше показателей 2019 года.