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Москва побила рекорд крайне низкого атмосферного давления 50-летней давности

Ирина Елагина
08:17 24.11.2023
Атмосферное давление в столице установилось на уровне 717-719 мм рт. ст., в последний раз такие показатели фиксировались в 1973 году.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Синоптики зафиксировали в Москве предельно низкий уровень атмосферного давления. Как сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, утром 24 ноября давление в столице упало до отметки в 719 мм рт. ст. - столь низких значений не было полвека.

«Побит прежний рекорд, который держался с 1973 года, когда было 722,3 мм рт. ст.», - написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Ученый отметил, что такого уровня давление негативно влияет на самочувствие людей: воздействие атмосферы на человека сопоставимо с ощущениями на высоте башни «Евразия» (308,9 м) небоскребов Москвы-Сити. Могут появится симптомы гипоксии - кислородного голодания вплоть до «мушек» перед глазами и потери сознания.

По прогнозу Тишковца, крайне низкий уровень атмосферного давления в Москве продержится минимум сутки и достигнет еще одного рекордного предела в 717 мм рт. ст., что на 30 единиц ниже нормы.

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