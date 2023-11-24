Москва побила рекорд крайне низкого атмосферного давления 50-летней давности
Синоптики зафиксировали в Москве предельно низкий уровень атмосферного давления. Как сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, утром 24 ноября давление в столице упало до отметки в 719 мм рт. ст. - столь низких значений не было полвека.
«Побит прежний рекорд, который держался с 1973 года, когда было 722,3 мм рт. ст.», - написал Тишковец в своем Telegram-канале.
Ученый отметил, что такого уровня давление негативно влияет на самочувствие людей: воздействие атмосферы на человека сопоставимо с ощущениями на высоте башни «Евразия» (308,9 м) небоскребов Москвы-Сити. Могут появится симптомы гипоксии - кислородного голодания вплоть до «мушек» перед глазами и потери сознания.
По прогнозу Тишковца, крайне низкий уровень атмосферного давления в Москве продержится минимум сутки и достигнет еще одного рекордного предела в 717 мм рт. ст., что на 30 единиц ниже нормы.