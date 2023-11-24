Кожемяко рассказал, как Лукашенко предложил Сапеге и Протасевичу пожениться

Он вспомнил, как разговаривал с Софьей лично. По его словам, она просто влюбилась в Романа Протасевича, а он ее «кинул».

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Губернатор Приморской области Олег Кожемяко рассказал, как белорусский президент Александр Лукашенко вместе с ним предлагал Софье Сапеге и Роману Протасевичу пожениться. По словам Кожемяко, парень отказался брать девушку в жены.

«Он ее кинул. Я с Александром Григорьевичем разговаривал, мы предложили им жениться и выпустить их, но он от нее отказался», - цитирует РИА Новости заявление Кожемяко на заседании молодежного дискуссионного клуба «Тихоокеанский горизонт» в Дальневосточном федеральном университете.

Кожемяко сообщил, что при разговоре с Сапегой он пытался выяснить ее мотивы. По его мнению, она «просто влюбилась в парня», а он ее «кинул». Губернатор Приморья отметил, что сейчас девушка живет с родителями и у нее все в порядке.

Бывший главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был помилован в мае, ранее он был приговорен к восьми годам колонии по делу о заговоре с целью захвата государственной власти в Белоруссии. Его возлюбленная Софья Сапега, задержанная в том числе за возбуждение социальной вражды и розни, также была помилована и в июне 2023 года вернулась в Россию.